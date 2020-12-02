2020年中澳关系冲突事件簿

本已陷入低谷的中澳关系过去几天因讽刺澳大利亚军人在阿富汗行径的漫画再度恶化。《联合早报》梳理了今年中澳之间的重大冲突点，一窥究竟。

4月21日：澳洲总理莫里森呼吁对冠病疫情源头进行独立调查。

5月11日：中国以违反检验检疫要求为由，禁止四家澳洲企业肉类产品进口。

5月19日：中国对澳洲大麦征收总计80.5%反倾销税与反补贴税。

6月30日：中国人大常委会通过《香港国安法》并于同日实施。

7月9日：澳洲宣布将暂停与香港的引渡协议。

7月23日：澳洲向联合国提交声明，不承认中国在南中国海宣称的主权。

8月14日：中国通报澳洲，指该国华裔记者、中国环球电视网（CGTN）节目主持人成蕾在北京被拘留。

9月1日：中国暂停对澳洲最大谷物出口企业CBH Grain进口大麦。

9月8日：澳媒在中国仅有的两名记者称被中国国安人员问询后回澳。澳媒驻华记者人数清零。

9月8日：中国官媒披露澳情报人员6月26日曾搜查中国驻澳记者住所。

10月9日：中国发电厂和钢厂接获口头通知，停止进口澳洲煤炭。

10月16日：澳洲棉花行业协会称中国纺织厂被令禁用澳棉。

11月6日：中国进口商称接获口头指示，停止进口澳洲葡萄酒、龙虾、煤炭、木材、羊毛、大麦、糖和铜矿等商品。

11月11日：中国商务部部长助理李成钢说：“澳洲应比中国更清楚如何改善中澳关系 。 ”

11月12日：中国外交部发言人汪文斌批澳洲在涉港、涉疆、涉台等“涉及中国核心利益”问题上屡采错误言行，毒化双边关系。

11月14日：澳洲贸易部长伯明翰称双方能否回到判桌对话，“球在中方那边”。

11月15日：中澳以及其他13个国家共同签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）

11月17日：中国外交部发言人赵立坚指澳洲视中国发展为威胁又采涉华错误言行，导致中澳关系急剧下滑。

澳洲与日本达成《互惠准入协定》，被视为要结成针对中国的“准同盟”。

11月18日：澳洲所属“五眼联盟”情报组织要求中国撤回人大授权撤销四名民主派立法会议员资格的决定。

澳媒指中国驻澳大使馆向三家媒体发送文件，列出14条对澳不满事项。

澳洲贸易部长伯明翰称已在“所有可能的级别”尝试与北京接触。

11月19日：莫里森称在国家安全和主权方面不会向任何国家妥协。

澳洲国防部公布国防军在2005年至2016年阿富汗战争期间犯下战争罪行的调查报告。

11月23日：莫里森称赞中国脱贫成果，并称澳洲不想被迫在美中之间选边站。

11月28日：中国宣布对澳洲红酒加征最高达212%的反倾销税。

11月30日：中国外交部发言人赵立坚在推特转发中国画家“乌合麒麟”的讽刺漫画，谴责澳洲士兵在阿富汗屠杀平民。

莫里森召开记者会斥漫画属捏造并要求中国道歉。

中国外交部反指澳政府应为所犯罪行感羞愧，向阿富汗人民道歉。

12月1日：莫里森在微信发文称，漫画事件不会削弱澳洲与中国人民的友谊，要求澳洲官员不要进一步放大事件。

乌合麒麟再发作品《致莫里森》，讽刺莫里森转移媒体视线。