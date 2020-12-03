美国将禁止从中国新疆生产建设兵团进口棉花产品

（早报讯）美国政府周三（2日）扩大了对中国新疆的经济压力，禁止从中国强大的准军事组织进口棉花，据称该组织利用被拘留的维吾尔族穆斯林强迫劳动。

据路透社报道，美国海关与边境保护局表示，“扣留释放令”将禁止来自中国最大的生产商之一新疆生产建设兵团（XPCC）的棉花和棉花产品。此举是特朗普政府在最后几周一直在努力加强美国对中国的立场，使候任总统拜登更难以缓解美中关系。

美国财政部在7月份禁止所有与中国棉花的金融交易。新疆生产建设兵团在2015年生产中国30%的棉花。

此前，海关与边境保护局对在新疆经营的几个中国实体实施进口禁令。最初，该局曾打算禁止所有来自新疆的棉花和番茄产品，包括来自XPCC的棉花和番茄产品，但在美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）、农业部长珀杜（Sonny Perdue）和财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）提出反对后，禁令缩小到特定公司。

美国服装制造商也批评说，更广泛的禁令无法执行。

美国国土安全部部长库奇内利（Kenneth Cuccinelli）在一次新闻发布会上表示，新疆地区范围内的棉花进口禁令仍在研究之中。

他说：“我们不仅将中国标签制作成原产地的标签。这是一个警告标签。”“这些你可能会在这个季节买给家人和朋友的廉价棉制品，如果它们来自中国，可能是在现代世界由奴隶劳工在最恶劣的侵犯人权之一下制作的。”

美国财政部在7月份实施了金融制裁，禁止与XPCC进行美元交易，称该实体直接参与了中国共产党对新疆的穆斯林维吾尔人和其他少数民族的“全面监视、拘留和灌输”。

根据扣留释放令，海关与边境保护局可以根据美国打击人口贩运、童工和其他侵犯人权行为的长期法律，以怀疑强迫劳动参与为由扣留货物。特朗普政府对中国在新疆对待维吾尔族穆斯林施加了更大的压力，联合国援引可信的报道称，100万被关押在难民营中的穆斯林已经开始工作。

中国否认虐待维吾尔人，并说这些营地是打击极端主义所需的职业培训中心。