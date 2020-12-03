美众议院通过限制中企上市议案

美国众议院昨天（2日）通过一项议案，规定中国公司若不遵守美国审计标准，将有可能无法在美国上市。

据路透社报道，《外国公司问责法》将禁止连续三年未遵守美国公众公司会计监督委员会审核规定的外国公司，在美国的任何证券交易所上市。法案也将要求上市公司披露，他们是否由外国政府拥有或控制。

这项议案适用于来自任何国家的公司，但报道称，议案针对的是阿里巴巴、拼多多、中国石油等中国公司。法案下来将送交白宫，总统特朗普预料将签署这项法案。

民主党参议员范霍伦（Chris Van Hollen）与共和党参议员肯尼迪（John Kennedy）起草这项法案。范霍伦在声明中说，美国投资者“在投资看似合法的中国公司后被骗走钱财，而这些公司并没有没有遵循与其他上市公司相同的标准。”

肯尼迪则认为，中国正在利用美国交易所“剥削”美国人。他在声明中说：“众议院与参议院一同拒绝有毒现状。”

业内人士认为，加强审查力度也可能阻止其他中国公司在美国上市。今年在美上市的中企数量达到六年来的新高。

由于民主和共和两党都遵循特朗普的对华强硬立场，美国国会通常以巨大的票数差距，通过针对中国的商业和贸易做法采取较为严厉的措施。

议案在众议院通过前，中国外交部提到，关于众议院可能通过上述议案的问题‌‌再次表明，美国对中国的公司采取了歧视性的政策，对中国企业进行政治打压。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人华春莹说：“‌‌我们坚决反对将证券监管政治化的做法。‌‌我们希望美方‌‌能够为外国的企业在美国投资和经营提供公平公正非歧视的环境，而不是想方设法设置层层‌‌障碍。‌‌‌”