港泛民许智峯传弃保潜逃出走丹麦

上个月辞任立法会议员的许智峯目前身处丹麦，引起外界揣测他打算在当地寻求政治庇护。

综合港媒报道，身负多项控罪的许智峯前天抵达丹麦，出席一项气候变化会议。如今还是香港区议员的他说，有按法庭指示在出发前72小时通知法庭及警方，强调自己会按照行程出席会议，不会寻求庇护。

然而，网媒“香港01”引述消息称，许智峰的父母、妻子及两名年幼儿女昨晚已乘搭飞机离开香港，暂未知目的地及原因，这让许智峯流亡海外的消息甚嚣尘上。

据报道，在许智峯否认寻求政治庇护后，面簿专页“StandWithHongKong支持香港”昨晚直播许智峯与丹麦国会议员Michael Aastrup Jensen的会面。许智峯透露，希望丹麦民众了解香港已完全改变，盼丹麦人走前一步，支持香港抗争运动，采取实质措施帮助香港示威者，包括接收更多示威者。

不过，丹麦外交部长科富德（JeppeKofod）表示没有留意到许智峯的到访，也“没有计划与他见面”。

许智峯目前有九项控罪在身，包括涉及今年6月立法会审议《国歌条例草案》期间泼恶臭液体，被控违反《立法会（权力及特权）条例》藐视罪及侵害人身罪等。

香港新民党主席叶刘淑仪认为，如果许智峯全家离港，相信是丹麦已给予他政治庇护。同时她认为，虽然许智峯有官司在身，但全都不涉及严重罪行，“最高刑罚都是两三年”。因此，看不到相关罪行检控可视为“政治逼害”。

叶刘淑仪强调，尽管丹麦等北欧国家经常高举人权旗帜，但她们“脱离现实、不了解香港真实情况，当他们（泛民）是人权斗士”。

今年38岁的许智峯，在18岁左右时就已加入香港民主党并开始参与政治活动。2011年，他以29岁之姿，击败其他建制派对手，成功出任香港中西区区议会中环区议员。

随后在2016年，许智峯与另一名泛民人士单仲偕一起竞逐立法会香港岛选区的议席，并以高票成功当选。

担任议员期间，他曾卷入不少争议性事件，包括涉嫌抢去香港保安局女行政主任手机，更被建制派议员提出谴责议案，欲取消他的议员资格。

许智峯毕业于香港城市大学法律学院，高中时期在加拿大求学。他2016年接受《明报周刊》访问时说，当年在留学期间知道港府计划为《基本法》23条立法，因此决定提早从加拿大返回香港，以亲身投入抗议该法例。

许智峯早前接受境外媒体专访时说，虽然已没担任立法会议员，但他始终是一名香港人，“作为香港人，我们在抗争运动上不会放弃”。他形容，立法会一直都是“战场”，而他当初会竞选立法会议员，目的就是要为“香港人打仗”。

他说：“可以在反修例抗争运动里有个角色，是我一生人的荣幸。”

网络资料显示，自反修例抗争爆发以来，许智峯曾多次到游行示威现场支持抗争者，以及多次公开质疑警员滥用权力。