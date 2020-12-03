美查与解放军关联公司 查到了美大公司头上

美国总统特朗普政府在确认与中国军方有关联的公司，可能限制向这些公司的出口。据报一些美国大公司被牵涉其中。

路透社透露，伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）旗下TTI Inc的子公司TTI Electronics Asia PTE Hong Kong Ltd、艾睿电子（Arrow Electronics）子公司Arrow Asia Pac Ltd都在此类公司名单草案中。

这两家销售电子产品的公司都否认与中国军方有关联，并称他们正在采取措施，争取能从最终名单上除名。

据报道，这份名单包括在一项规则草案之中。该规则用于确定美国认为是“军方终端用户”的中国和俄罗斯公司，如果被认定为这类用户，则美国供应商必须要获得许可，才能将范围很广的商用产品卖给他们。

TTI Electronics Asia周三声明表示，该公司是一家多种电子元件的授权分销商，其中没有任何一项是军事或者防卫用品。

艾睿电子周二也做出类似声明：“本公司仔细分析了规则草案，结论是Arrow Asia Pac Ltd并不属于军方终端用户，也没有如该项规定所定义的、与任何军事终端使用有关联。”

根据Source ESB，艾睿电子为超微半导体、Rand Technology、英特尔、台积电、德仪以及许多公司分销产品。

上个月底，美国商务部起草了一项包含89家中国企业和28家俄罗斯企业的清单，认定这些企业是“军方终端用户”。

在这之前，商务部已在4月扩大“军方终端用户”的定义。

4月的规定不仅涵盖武装部队和警察，还包括支持或协助军事物品维护或生产的任何个人或实体，即使他们的业务主要是非军事的。

根据该规则，申请许可被否决的可能性要高于批准。

规则草案表示，这117家企业名单“不是最终版本”，只是“最初版本”。