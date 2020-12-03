美官员称中国特工瞄准拜登团队

美国高级安全官员昨天（2日）公布，超过1000名中国研究人员离开美国，并说中国特工已经瞄准即将上任的拜登政府。

据路透社报道，美国司法部负责国家安全司的助理部长德默斯（John Demers）在智库阿斯彭研究所（Aspen Institute）举办的一场讨论会上说，美国司法部就工业和技术间谍活动，提出多起针对中国特工的刑事诉讼，而这些研究人员在这段期间离开美国。

司法部一名官员披露，这些研究人员与美国国务院9月提及的中国民众有所不同。美国国务院当时宣布，美国根据总统实行的措施，撤销了1000多名中国公民的签证，而这项措施拒绝被视为存在安全隐患的学生和研究人员入境。

这名官员也说，德梅斯所提到的研究人员是在美国联邦调查局在20多个城市展开询问，以及国务院7月关闭中国驻休斯敦总领事馆后离开美国，并提到美国当局认为这些研究人员与中国人民解放军有联系。报道未提及这名官员的身份。

美国国家情报总监办公室的反间谍处负责人伊凡妮娜（William Evanina）在同一个讨论会上声称，中国特工已经瞄准总统当选人拜登的新政府成员，以及与拜登团队关系密切的人士，但没有详细说明。

伊凡妮娜说，受到美国机构审查的在美中国研究人员“都是奉中国政府的命令来到这里的。”

中美两国关系的现任美国总统特朗普时期陷入低谷，两国就贸易和科技问题、香港、冠病疫情课题出现分歧。