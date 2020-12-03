孙春兰：中国疫苗要做好大规模生产准备

中国副总理孙春兰表示，中国目前有五个冠病疫苗展开三期临床试验，除了要继续科学严谨推进试验，也要做好大规模生产准备。

据新华社报道，孙春兰昨天在北京调研冠病疫苗研发和生产准备工作，考察了中国食品药品检定研究院、北京科兴公司、国药中生北京公司。她说，目前五条技术路线的14个疫苗进入临床试验，其中五个疫苗正在按程序按标准开展三期临床试验，紧急使用、生产准备各项工作有序推进。

她并称，要继续科学严谨推进疫苗三期临床试验，严格按照法律法规和国际认可的技术标准做好审评审批工作，确保疫苗安全有效、经得起各方面检验。同时，要做好大规模生产准备，严格按照质量监管、生物安全等法规、程序和要求，健全疫苗全流程追溯体系，营造良好市场环境。

孙春兰也谈到，要研究制定疫苗上市后的接种分配方案，明确人群范围、接种顺序和时间考虑，提前组织疾控机构和基层接种单位的人员培训。根据冬季疫情防控需要，今年完成口岸相关从业人员和一线监管人员等高风险人群的紧急使用工作。

孙春兰指出，各相关部门要严格疫苗研发、生产、流通、使用等管理制度，加强批签发和监管能力建设，帮助研发单位和生产企业解决实际问题，开展疫苗知识的宣传普及教育，使人民群众科学理性认识疫苗，积极做好预防接种和个人防护。

英国周三成为世界上第一个批准使用辉瑞-BioNTech的COVID-19疫苗的国家，并表示将从下周初开始推出。