消息：蚂蚁考虑出售印度Paytm股份

知情人士透露，中国金融科技巨擘蚂蚁集团正在考虑出售其所持的印度数字支付处理公司Paytm 30%的股份。

四名知情人士对路透社表示，这笔可能发生的交易的财务细节尚未敲定，且蚂蚁也尚未启动正式出售程序。

Paytm也得到了软银集团等企业的投资，在一年前的最新一轮私募融资中，Paytm的估值约为160亿美元。按照这个估值，蚂蚁在该公司持股价值约48亿美元。

蚂蚁和Paytm均表示，上述信息有误。Paytm的一位发言人表示：“我们从未与任何大股东讨论过出售股份的问题，也没有任何计划。”

据报道，蚂蚁考虑出售其在Paytm股份的主要触发因素是过去几个月中印外交关系恶化。

一位直接了解情况的人士表示：“蚂蚁管理层越来越意识到，将无法增持Paytm股份。”他补充称，蚂蚁的高层最近讨论了这一想法。

他说，尽管蚂蚁正在进行投资评估，如果未能获得理想的估值，蚂蚁仍可能决定搁置撤资的想法。

另外两位消息人士表示，评估的结果可能是，蚂蚁或最终保留Paytm的一小部分股份。

阿里巴巴和腾讯等来自中国的投资为印度初创企业提供了大量资金。

银行家们此前曾表示，中国投资方正寻求扩大在印度的业务，目标是增加中国以外地区的收入。

其中一位消息人士称，阿里巴巴迄今已在印度投资超过40亿美元，并计划在2021年投资约50亿美元，但目前投资计划已被搁置。

根据蚂蚁的首次公开发行（IPO）招股说明书，蚂蚁于2015年首次投资Paytm，通过其母公司One97 Communications持有Paytm 30%的股份。招股书还称，这家印度公司是蚂蚁的主要合作伙伴。

其中两名知情人士称，除了针对中国企业在印度的投资规则收紧外，更激烈的竞争可能是蚂蚁考虑Paytm相关计划的另一个因素。Paytm正在失去市场主导地位。

印度线上交易、贷款和电子钱包服务一直在快速增长，这得益于政府推动该国爱好现金的商家和消费者采用数字支付的努力。

这推动了Facebook旗下的WhatsApp、Alphabet的Google Pay以及沃尔玛的PhonePe进入印度并扩张。一些印度国内公司也在扩大业务。