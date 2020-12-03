AIT前处长包道格：未来4年美台关系难冷却

曾于2002年至2006年担任美国在台协会（AIT）处长的包道格预测，美台关系在拜登就任后的未来四年内并不会“冷却”，但台湾问题也不会是拜登政府的政策中心，而是会被放在中美利益这一更广阔的背景上来处理。

中国媒体《环球时报》今天刊登包道格专访，内容包括其对于美国大选结果对中美关系，以及两岸关系的看法等。

也是现任卡内基国际和平基金会研究副总裁的包道格说，如果仔细看拜登曾经的表态，他认为拜登就任后的施政优先事项将是抗疫、恢复经济、处理种族问题和应对气候变化。

包道格指出，在抗疫和应对气候变化上，美中有很大合作空间，没有理由发生冲突。其他领域其实和美中关系也没有太大相关性。“所以我认为中国可以多一点耐心，期待一些变化。”

为此，他给北京的建议是，可以利用这段时间，认真考虑该如何接触拜登新政府，比如在那些希望和美国谈判的领域提出建议，或采取一些措施来缓解两国间的紧张局势。

对于拜登政府在台湾问题上会采取什么政策，包道格直言，他并不认为美台关系会在未来四年“冷却”，主要是因为美国国会有很多两党支持的涉台法案，“拜登不得不谨慎地遵循这些法案”。

不过，包道格强调，拜登政府不会把台湾问题置于其政策中心，台湾不是他竞选时的主要话题，在各种民调中台湾的优先性都非常靠后。台湾会被拜登政府小心地处理甚至“欢迎”，但会被放在中美利益这一更广阔的背景上来处理。

包道格也说，有迹象显示，特朗普政府曾想采取行动，让台湾成为一个更具对抗性的问题，但后来没有这样做。据他了解，特朗普仍然希望美中第一阶段贸易协议能够得到保留，他不希望在台湾问题上走得太远而使这一成果付诸东流。

至于未来哪些有关台湾的事件将最受美国政策制定者关注，包道格表示，他想会是意外事件的发生，并坦言如果发生意外，希望美中都能保持冷静，不要演变为大规模冲突。“我认为，拜登政府中没人会希望在这个问题上制造麻烦。”

