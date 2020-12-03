港律政司：提出要求释放黄之锋等人 不尊重司法

香港众志前秘书长黄之锋等三人昨天被判入狱，引起国际关注，香港律政司发表声明称，因案件的司法程序尚未完成，现阶段不会就此评论，但指黄之锋等三人已承认控罪，那些提出要求要立即释放被告的人，非但不尊重香港的司法制度，更显示出他们罔顾三人已然认罪的事实。

黄之锋以及香港众志前主席林朗彦、成员周庭昨天被香港法院分别判囚七个月至13个半月不等，三人此前就去年6月21日包围湾仔警察总部案件承认控罪。

英国外交大臣拉布随后发表声明，敦促香港和北京停止扼杀反对派，又指“检控决定必须公平、公正，香港人的权利和自由必须得到维护。”美国参议员Marsha Blackburn也指中国打击人权并摧毁香港的自治。

据路透社报道，律政司昨晚发出新闻稿回应称，香港的人权和自由，包括言论自由和集会自由，受到《基本法》的充分保障。然而，该等自由并非绝对。

“该三名被告已承认控罪。那些提出荒谬要求要立即释放被告的人，非但不尊重香港的司法制度，更显示出他们罔顾三人已然认罪的事实。”

律政司也表示：“对我们的司法和法律制度作出以偏概全的攻击及毫无根据的指责，完全漠视案件的事实和情况，既不恰当也不理智。若企图藉此等言论对我们的司法和法律制度施加不当影响，只会徒劳无功。”