台80家进口商将宣布不进莱猪

台湾政府明年将放宽含莱客多巴胺的猪肉（简称莱猪）进口，据报当地超过80家进口猪肉肉品业者，今天将宣布不会进口莱猪。有官员说，此举等于是在不违反台湾对美承诺下，为民进党政府的开放政策解套。

据台媒报道，超过80家、进口市占率八成以上的台湾进口猪肉肉品业者，今天下午将召开记者会，做出两大自律宣示，第一，台湾进口猪肉业者仍然维持现况，持续选购进口不含莱剂猪肉；第二，进口猪肉业者进口的猪肉肉品，都将取得出口商证明，主动标示为“无莱剂肉品”。

报道引述相关部会官员说，这等于在不违反台湾对美承诺下，为政府的开放政策解套，此举也将大幅降低民众的忧虑。

这位不具名的官员也表示，对于业者的作法，政府知道但不便参与，避免造成美国误解。特別是莱克多巴胺已经有明确的国际标准，如果台湾政府要对美猪强制标示是否含莱剂，就会形成商品歧视与贸易障碍，美国不会接受。

官员还说，台湾信守对美国承诺，明年宣布开放之后，针对已经谈好可以开放进口的肉品，台湾进口肉品业者要购买含莱剂、或不含莱剂猪肉，那就是民间业者的自主意识、市场机制决定，对于业者的自主行为，政府会保持尊重而不干涉。

对于业者们要自行标示无莱剂肉品，官员说，这也是业者们为凸显商品差异性的商业行为，提高自身产品对消费者购买的吸引力，只要标示的方式强度不低于法律要求，政府都乐见这样良性竞争作法。

报道称，业者们也希望今天宣示的作法，能对于近日受到美猪纷扰而影响的生意有所帮助，同时，也让使用的餐厅、厂商与食用的消费者，可以安心选择他们的进口猪肉商品。政府也能在不影响经贸谈判和现有管理措施下，创造台湾社会的三赢。

莱客多巴胺是一种瘦肉精，美国在1999年起允许动物饲料添加莱客多巴胺，但被欧盟、中国大陆等多个地区和国家禁用。

台湾2006年将莱客多巴胺列为禁药后，在隔年先尝试将莱客多巴胺解禁，后向世界贸易组织预告制定莱客多巴胺容许剂量，但在外界抗议反对下而无法进行。

而多年来，美国政府一直向台湾施压，要求台湾开放对含莱客多巴胺的肉类进口。

时任总统马英九2012年决定有条件开放含莱克多巴胺的美国牛肉进口，引发当时在野的民进党，台联党和亲民党等政党和台湾本土猪农的不满，发起抵制美牛进口、霸占立法院议场的主席台以瘫痪议场，更有示威者向立法院丢掷牛粪，大喊“宁愿吃牛粪，不愿吃毒牛”。

随着联合国国际食品法典委员会在当年7月将莱克多巴胺残留量标准定在一亿分之一（10ppb）后，含莱克多巴胺的美牛案在国民党人数优势下在当月获得立法院通过，含相同莱克多巴胺含量的牛肉也得从美国进口。美国“莱猪”则要再等上九年才能有条件地进入台湾市场。

民进党在过去强烈反对放宽美猪美牛进口限令，今年却出现180度的转变。总统蔡英文今年8月宣布放宽进口限令，被认为是为了屈从于美国压力，甚至是讨好和“押宝“特朗普政府。