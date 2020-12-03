中国地方政府可能提高国企违约容忍度

评级公司标普发布报告指出，由于中国地方政府在努力走出冠病疫情的冲击，其在向国企提供支持时可能变得更有选择性，同时可能会提高对国企违约的容忍度。

路透社引述报告称，近些年中国容忍更多国企违约，这种情形还将持续。简而言之，随着地方政府可用资源变少，对于商业决策失误的疲弱国企，地方政府可为其提供的支持也会变少。这是因为国企资产规模不断扩大而杠杆率却居高不下，未来2至3年地方政府赤字将处于高位，约占收入的15%。

标普全球评级信用分析师朱素征说，“随着中国国内经济复苏，中国地方政府将谋求加快债务管理改革步伐。减少对国企的支持将是其中的主要举措之一。”

报告认为，尽管由于地方政府融资平台扮演了政策性和促发展的角色，通常受益于更高水平的政府支持，预计实力较弱地方政府下辖的地方政府融资平台或将出现更高的违约率，部分原因在于它们越来越多地转向商业化经营活动。

报告还指出，容忍更多国企违约，是推动地方政府债务改革的三大举措之一。另外两大措施是：增加直接发债；控制预算外地方政府融资平台部门的风险。

标普预估，地方非金融国企的累计债务占GDP的比重大约为60%。其中一半的债务被视为“隐性”债务，意味着是与地方政府融资平台借款相关的负债；地方政府融资平台是市场化程度不那么高的一类国企，旨在提供公共服务, 承担重要政策性项目和促进地方发展。大多数地方政府融资平台由各自所属地方政府全资所有。

而中国地方政府正试图改善其融资平台的效率以降低债务负担。力推更加市场化、以盈利为导向的业务，同时在努力改善信用指标。随着中国经济复苏，2021至2023年地方政府融资平台的经营性收入的增速将略高于债务增速。

不过债务负担高企依然是大多数地方政府面临的首要风险，同时疫情迫使政府增加举债以落实逆周期调节措施。

标普认为，将相关的地方政府融资平台债务纳入评估后，预估地方政府2023年的税收支持债务水平将达到峰值，对合并收入的比率约为240%。但是，如果地方政府融资平台的风险更快得到控制，在此上行情形下，该比率将为230%。

中国近期信用债市场风险事件频发，副总理刘鹤此前主持召开国务院金融稳定发展委员会会议，指出监管部门和地方政府应督促各类市场主体严格履行主体责任，秉持“零容忍”态度，严厉处罚“逃废债”行为。

