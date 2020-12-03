四川甘孜州委书记：要将“丁真现象”引导好

中国一名“00后”藏族小伙丁真因质朴的外表走红网络后，不仅成为文化旅游代言人，也被多家媒体与企业追捧。来自四川省甘孜州理塘县的他，最近也被当地政府提及，称要将“丁真现象”引导好、保护好。

据《甘孜日报》报道，甘孜州委书记刘成鸣近日在一场专题会议上说，由于丁真走红网络，让更多人知晓甘孜、向往甘孜，因此当局要将“丁真现象”引导好、保护好，“让丁真更好地宣传家乡、服务家乡”。

甘孜州副州长冯俊锋则指出，虽然丁真未来可期，但他还是一个涉世未深的青年，“需要学习、历练的地方还很多”，期盼他健康成长的路上平静的生活不要被中断。

11月中旬，丁真因一段“野性与纯真并存”的短视频在抖音平台意外爆红。摄影师当初找丁真临时顶替其父亲与弟弟拍摄，不料掀起“丁真现象”。

不少网民指出，今年20岁的丁真清澈的眼神和纯真的笑容令人难忘，更有人形容他具有“神仙颜值”。

丁真随后成为理塘县文旅体投资发展有限公司的员工，月薪3500元（人民币，约700新元），为当地文化旅游代言。这家理塘县国资委下属国有公司，上周三（25日）推出宣传片《丁真的世界》，让丁真与四川甘孜再度引发关注。

据去哪儿网数据，自11月16日起，以甘孜康定机场、亚丁机场为目的地的订单量增长明显，其中17日单日预定量同比增长90%。

中国多个省市媒体、文旅部门随后纷纷通过社交媒体邀请丁真合作。截至中午12时，“全国各地都在邀请丁真”的微博话题阅读量已达5.9亿次。