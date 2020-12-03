黎智英涉欺诈案被拒保释 还押至明年4月

壹传媒创办人黎智英及两名高层被控欺诈罪今天出庭，控方要求押后作进一步调查，反对三人保释。黎智英不准保释还押监房，至明年4月再讯，另外两人获准保释。

据了解，黎智英此前多次都能获得保释，这次是他第一次申请被拒，预料将在狱中度过四个多月。

综合港媒报道，黎智英昨天连同壹传媒营运总裁周达权及行政总监黄伟强就涉嫌违反《香港国安法》的案件前往警署报到后被通宵扣查，今早被押往西九龙裁判法院应讯。

三人共被起诉一项欺诈罪。案件由国安法指定法官苏惠德审理，法官听完控辩双方陈辞后，拒绝黎智英的保释申请，他须还押至明年4月16日再讯；另外两名壹传媒高层准以现金保释。

黎智英保释被拒后表现平静，周达权准以现金20万（港元，下同，约3.45万新元）及其妻20万人事担保；黄伟强则准以10万元保释，两人不得离开香港、须到警署报到等。

控罪指，三人于2016年6月27日至今年5月22日期间，向香港科技园公司隐瞒没有在香港工业邨公司与苹果印刷公司于1995年5月25日所订的租契容许下，使用将军澳工业邨骏盈街8号的处所，或处所的部份：并向科技园公司虚假地表示，在租契容许下使用有关处所。

上述行为意图诈骗科技园公司未采取行动执行租契下的权力，导致苹果印刷公司或力高顾问得益，或致科技园公司蒙受不利。

另一方面，黎智英旗下的壹传媒今早透过交易所公布，公司股价自早上9时起在交易所短暂停止买卖，以待发出有关公司内幕资料的公告。

该公布没有具体说明原因。