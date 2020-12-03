港媒：泛民梁颂恒已出走美国

香港本土派团体“青年新政”召集人梁颂恒，据报数天前已离开香港，目前身处美国。

网媒“香港01”今天中午披露上述消息。

梁颂恒2016年曾参加香港立法会选举并成功当选，但他与青年新政成员游蕙祯因在宣誓期间涉嫌“辱华”，而被褫夺议员资格。两人更被控于2016年11月2日在立法会大楼“非法集结”，之后被判罪成。他今年9月就案件向终审法院上诉，但被驳回，因此须即时入狱服刑。

出狱后的梁颂恒，目前仍有一宗案件在身。

今年34岁的梁颂恒近期在各个社交平台上非常活跃，包括在收费平台“Patreon”分享赛马分析；其面簿专页也有更新，例如分享香港浸大学生方仲贤被捕新闻。

青年新政是“占中”运动后成立的民间组织，核心人物有梁颂恒和游蕙祯。由于青年新政主张“香港民族自决”，又表示反对香港“中国化”，被视为“港独”组织。

当年，“梁游宣誓”事件惊动了北京。随后，中国全国人大常委审议通过对于《基本法》104条的解释文本、《基本法》第104条所规定的效忠宣誓，是参选或者出任该条文所列公职人员的法定内容，是必须符合的法定条件和要求；宣誓必须准确、庄重、完整，不得拒绝或者变相拒绝、宣誓被认定无效之后，不得再被安排重新宣誓、宣誓人作虚假宣誓或者在宣誓之后从事背誓言行的，应依法承担法律责任。

