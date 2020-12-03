智飞生物冠病疫苗开始国内三期试验

中国科学院微生物研究所今天发布消息称，11月18日，该所与重庆智飞生物制品股份有限公司联合研制的新冠病毒重组蛋白亚单位疫苗将在18周岁及以上人群中开展，采取随机、双盲、安慰剂对照的国际多中心临床试验，计划在全球招募29000人。

据澎湃新闻报道，该疫苗已经在湖南省湘潭市湘潭县开始国内部分的III期临床试验。目前，中科院微生物所和智飞生物还在积极推动该疫苗在乌兹别克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦、厄瓜多尔的III期临床试验。

这款重组蛋白亚单位疫苗由中科院微生物所科研攻关团队研发，拥有自主知识产权，这也是中国首个重组亚单位新冠疫苗。此项三期试验能够开展，主要是基于此前6月份开始在北京市、重庆市、湖南省三地相继开展的随机、双盲、安慰剂对照的I、II期临床试验。

智飞生物10月29日曾发布公告称，近日接到公司全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（简称“智飞龙科马”）的上报，获悉由智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗 （CHO 细胞）已完成 I、II 期临床试验，获得安全性和免疫原性关键数据，证明该疫苗在符合本临床试验方案的人群中具有很好的安全性和免疫原性，可继续开展下一步临床试验。