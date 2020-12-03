林飞帆：台湾应思考提升援港机制

前香港众志秘书长黄之锋、前主席林朗彦及成员周庭昨天被判入狱，民进党副秘书长林飞帆今天（3日）说，台湾应该更进一步思考，如何提升援港的机制和方案。

据台湾《联合报》报道，林飞帆今天受访时表示，黄之锋、周庭是他长期以来的朋友，过去在运动上有很多合作，“看到这样的结果，当然会替他们感到担忧，但我也知道他们的心智都非常坚定。”

林飞帆说，黄之锋昨天透过面簿表示，“希望香港人能坚持下去”，看到这样的结果，大多数的人心里一定会替香港感到难过，但回头也应思考自己的责任是什么，对台湾而言，应该去思考如何在亚洲建立一个民主阵地，保护周边需要保护的人跟国家，甚至很多被压迫的人，“这是我们应该要提供的场域跟环境，可以更进一步提升援港法案，希望这一次事件能够让政府跟民间社会思考这个问题。”

他也提及，今天是周庭24岁的生日，“大多数人可能很难祝她生日快乐，但是还是要在这边说，希望她的生日平安，也希望香港人能够坚定、继续坚持下去”。

他还说，昨天看到一张2014年的照片，当时香港学生包围政府总部，最后被警察反包围，广场上有个标语上写着“希望在于人，改变始于抗争”，这句话还是一样送给香港。

对于是否应修改“香港澳门关系条例”，林飞帆回应说，民间对修法问题有很多讨论，这个时间点，从政府到民间应共同思考，哪些手段对台湾的援港机制有帮助。