微众银行将对蛋壳租金贷免息延期至2023年底

中国腾讯公司旗下深圳前海微众银行周三晚间发布公告称，所有受蛋壳公寓事件影响的微众银行客户，经客户提出及微众银行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在2023年12月31日之前，将不扣款、不计息，不影响信用记录。

据路透社报道，发布在微众银行官方微博的公告并表示，截至12月1日，微众银行16万1845名租住在蛋壳公寓的客户当中，经客户提出并确认完成登记的为4万77人。对该部分客户，微众银行已暂停扣款和计息，也未影响其信用记录。

对于前期已登记确认的客户，将自动适用上述规则；已登记待确认客户，微众银行将尽快完成确认手续；其他未登记的客户，请尽快登录“微众银行租住消费贷款”公众号，回复“信息登记”并按指引操作。

公告还指出，因预估蛋壳公寓事件相关问题的处置可能将持续较长时间，除了前述免息延期安排外，“如至2023年12月31日蛋壳公寓事件仍未解决，我行将视情况公布新的客户权益保护方案。”

蛋壳公寓是紫梧桐（北京）资产管理有限公司旗下的高端白领公寓品牌，依托于“互联网+房产+金融”的发展模式快速崛起，管理房间数量超过40万间。

蛋壳公寓今年1月登陆美国纽交所，但在6月即遭遇公司联合创始人兼CEO高靖被调查；11月中旬，中国本地媒体曝出蛋壳公寓可能破产的新闻，随后包括北上广深在内的全国多地蛋壳公寓办公区域开始出现大规模解约维权事件。