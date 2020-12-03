中国高校思政课教师总数超10万人

中国教育部发布的数字显示，截至今年11月，登记在库的全国高校思政课专兼职教师总数首次超过10万人。

据澎湃新闻报道，中国教育部今天在新闻发布会上宣布，截至今年11月，登记在库的全国高校思政课专兼职教师总数为106411人，比2015年增加44290人。

“十三五”时期高校思政课教师年均增长率达14.4%，其中专职教师由2015年的43353人增加到71749人，五年共增长65.5%。

教育部社会科学司司长刘贵芹说，中国高校思政课建设在“十三五”时期取得显著成效，思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性不断增强，大学生对思政课的获得感和满意度大幅提升。

刘贵芹提到，今年6月，一项涵盖5000余名专科、本科、硕士、博士学生的第三方问卷调查结果显示，98.3%的学生认为思政课教师能够自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

另一项涉及200多所高校、近15万大学生的调查显示，2020年大学生对思政课的满意度超过90%，比2015年提高了18个百分点。

另外，“十三五”期间中央财政对高校思政课建设的直接投入达4.7亿元（人民币，约 新元）。

教育部思想政治工作司副司长余先亭也分享了一系列调查数据，调查显示，99.4%的教师、99.3%的学生认同“中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路”；98.7%的教师、98.3%的学生认同“我们必须始终坚持以马克思主义为指导”；99.5%的教师、99.3%的学生认同“中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障”；99.2%的教师、98.9%的学生认同“中华民族一定能创造新的文化辉煌”。

余先亭还提到，综合调查表明，99.1%的学生赞同“习近平新时代中国特色社会主义思想是党和国家必须长期坚持的指导思想”。

