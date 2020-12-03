台卫福部乌龙英文新闻稿 害民众回不了家

国民党立委陈以信今天爆料，他接获民众陈情，台湾卫福部的“秋冬防疫专案”须附三日内COVID-19核酸检验阴性报告，但中文新闻稿有写明多项检验方式，没想到英文新闻稿仅列一种方式，英文新闻稿闹乌龙，害到许多人被国外机场拒绝核发登机证，而无法回台湾。

据中时电子报报道，陈以信指出，卫福部在11月18日时公布台湾“秋冬防疫专案”，公布返乡民众或来台转机旅客，须附三日内COVID-19核酸检验阴性报告。当时新闻稿指出：“检验方法需采用分子生物学核酸检测（例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等）”，附件中也明确列出检验方法包括：PCR、Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR 、NAA、NAAT、NAT、LAMP等。

不过后来11/25中央疾管中心所公布的英文新闻稿，只有列出允许一种检测方法（RT-PCR）的结果，台外交部领事事务局的英文新闻稿也跟着这样写。

陈以信透露，此举造成部分台湾旅外民众，使用其他检测方法的阴性结果不被认可，结果被国外机场拒绝核发登机证，而无法回乡。

陈以信说他接获旅居美国的台湾人陈情，也发现网络上还有其他人也碰到相同问题，因此他立即要求卫福部中央疾管中心、外交部领事事务局、交通部民航局立刻动起来。尽快修正对外公布内容，千万不要让海外民众卡在机场回不来。