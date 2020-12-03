报道：拜登称不会立即取消对华关税

（早报讯）据美国之音引述《纽约时报》周三（12日）报道，美国候任总统拜登表示，他不会立即取消特朗普政府对中国商品征收的关税，也不会立即撤销美中第一阶段贸易协议。

拜登在接受《纽约时报》专栏作家弗里德曼（Thomas Friedman）采访时表示：“我不会立即采取任何行动，这也包含不立即调整任何现行的关税。我不会让偏见影响我的选项。”

拜登还对《纽约时报》表示，他希望对美中贸易协议进行全面的评估审查，并与美国在亚洲和欧洲的盟友进行磋商。

“这样我们就能制定出连贯的战略”，拜登说，“我认为，最好的对华战略是，让我们的每个盟友——或者至少是我们过去的盟友，都站在同一战线上。”

拜登还表示，他希望推行真正有助于减少中国滥用行为的贸易政策，这些行为包括窃取知识产权、倾销产品、向企业提供非法补贴等。

他还说：“在我们在国内、在我们的工人和教育方面进行重大投资之前，我不会与任何人签订任何新的贸易协定。”

根据美中第一阶段贸易协议，中国需在2020和2021这两年中增购价值2000亿美元（约2676亿新元）的产品，中国还承诺要加强知识产权保护，结束强制技术转让，以及开放金融服务业。

此外，协议还保留了对约2500亿美元中国商品征收的25%的关税。

拜登在接受《纽约时报》采访时，还提到与中国打交道的关键是建立影响力，但他也说，“我们还没有这种能力。”