澳洲总理莫里森：中澳关系互惠互利

澳大利亚总理莫里森为中澳之间最新一轮的外交口水战降温，称澳洲与中国的关系是“互惠互利的”。

据澳大利亚广播公司（ABC）及天空新闻（Skynews）报道，莫里森今天（12月3日）在堪培拉用较为和缓的论调告诉记者，自己的目标是让两国“愉快共存”。

莫里森说：“我本人以及我所在政府的立场是寻求建设性的接触，与中国的关系是互惠互利的，这对我们两国都有好处。”

这是莫里森连续第二天向中国释放善意，试图缓和当前局势。

莫里森昨天（12月2日）下午在微信公众号“Scott Morrison”发表的文章中，用中文以第一人称阐述立场，强调对澳大利亚华人社区的尊重和赞赏，以及事件“不会削弱我们与中国人民的友谊”。

但他继续把有争议的画作称为“虚假图片”，并为坎贝拉处理澳军在阿富汗的行为进行辩护。这篇文章截至昨早10时25分已有约5万6000人点阅，不过微信平台之后屏蔽该文章。

在莫里森向中国释放善意的同日，澳洲国会也通过了一项法案，赋予联邦政府否决与外国达成的任何协议的权利，此举可能会激怒中国。

据路透社报道，该法将允许澳洲阻止澳洲各州、理事会或机构与外国政府之间的任何协议，例如维多利亚州与中国之间2018年签订的一项协议。