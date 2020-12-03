中国将允许一船澳大利亚煤炭清关

北京和堪培拉之间紧张关系升级之际，一名知情人士说，中国预计将允许一船澳大利亚煤炭进入该国，但其针对澳煤进口的禁令仍然有效。

该知情人士说，散货船Alpha Era装载的13万5000吨澳大利亚动力煤预计将清关，并被运往一家本地用户。该船自5月底以来一直在广西防城港等待卸货。不愿具名的知情人士称，不清楚为什么这批澳煤会获准清关，海关没有作出解释。

另一名熟悉澳大利亚煤炭进口禁令的知情人士则说，该禁令仍保持不变。

目前尚不清楚为什么Alpha Era的货物似乎受到特殊对待，不过这批澳煤确实在5月下旬就已经抵达防城港，比中国官员口头要求贸易商停止购买澳煤早了大约五个月。

据数据情报公司Kpler称，另外两艘船只Dong-A Eos和Dong-A Astrea最近在河北京唐港完成澳煤的卸货工作，而第三艘船只Dong-A Oknos正在走程序。目前尚不清楚这些澳煤是否也将由海关清关。

根据彭博社和Kpler上个月各自对运输数据的分析，上述船只是超过50艘来自澳大利亚的运煤船的一部分，这些船只为了卸货已经至少等待了一个月。受国内煤矿安全检查以及疫情放缓了来自蒙古的卡车运输影响，中国煤炭供应近几周受到限制。

Kpler的干散货分析师莫妮卡·朱说：“中国国内煤炭价格上涨的速度，将在一定程度上决定我们可以预期多快将有更多澳大利亚煤炭被放行。”

郑商所1月份交割的动力煤从周四创出的纪录高位回落，一度下跌3.6%。大商所焦煤从四年高位回落，一度下跌1.8%。

唐山港和北部湾港的发言人均不予置评。中国海关没有立即回复寻求置评的传真。