中共今年已更换了10省党委书记

中国农业农村部、商务部更换“一把手”。据新华社报道，甘肃省长唐仁健接替韩长赋，出任中共农业农村部党组书记；黑龙江省长王文涛接替钟山出任中共商务部党组书记，这意味着两人也将分别出任农业农村部、商务部部长。

按照程序，唐仁健、王文涛的部长任命还需要全国人大常委会会议通过。预计本月举行的全国人大常委会会议将通过两人的正式任命。

11月20日以来，中共密集更换了六个省以及两个中央部委的“一把手”。今年以来，中共已更换了10个省份的党委书记，以及文化和旅游部、商务部、农业农村部三个中央部委的“一把手”。

今年2月下旬，上海市长应勇取代抗击冠病疫情不力的蒋超良，出任中共湖北省委书记。蒋超良也是今年唯一因工作不力被免职的省委书记。

其他九位新任省委书记分别是：陕西省委书记刘国中、辽宁省委书记张国清、浙江省委书记袁家军、贵州省委书记谌贻琴、云南省委书记阮成发、湖南省委书记许达哲、吉林省委书记景俊海、福建省委书记尹力、海南省委书记沈晓明。

其中，除陕西省委原书记胡和平调任文化和旅游部部长外，另外八名原省委书记都因到达正部级官员65周岁的退休年龄而卸任。

同时，今年新任的10名省级党委书记全部都由省级政府“一把手”接任或调任。其中，陕西、浙江、贵州、云南、湖南、吉林、海南，新任省委书记都是本省省长接任。湖北、辽宁和福建新任省委书记则从其他省市的政府“一把手”调任。这显示省长升任省委书记，仍是中国政坛的常态。

另外，在新任10名省委书记中，湖北省委书记应勇、贵州省委书记谌贻琴是2022年中共二十大后新一届政治局委员的热门人选。

应勇今年63岁，曾长期在浙江省工作。现任中共总书记习近平10多年前主政浙江时，应勇先后担任浙江省纪委副书记，监察厅厅长，浙江省高级人民法院院长。2007年习近平担任中共上海市委书记时，应勇调任上海市高级人民法院院长。2014年，应勇升任上海市委副书记，2017年初升任上海市长。

今年2月，应勇被调往冠病疫情失控的湖北省“救火”。应勇上任一个多月后，湖北省疫情基本得到控制，应勇也因“救火成功”受到中共党内外舆论好评。

谌贻琴则是目前中国唯一女性省委书记，政治地位明显高于其他几名女性正部级官员。按照20多年来中共政治局必有一名女性成员的惯例，谌贻琴最有可能成为下届政治局成员。