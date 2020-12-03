周庭撰文讲述还押生活 睡铁板床曾冷醒

此前因去年6月21日包围警总案被判入狱10个月的前香港众志高层周庭今天（3日）在个人社交媒体发表自己等候判刑期间，在拘留所写的公开信。

她在信中提到判刑翌日是自己的24岁生日，担心不能适应监禁生活，也怕生日要在铁窗中度过。她也提到，在大榄女子惩教所等候判刑期间天气转冷，睡铁板床即使盖上床单还是很冷，曾试过清晨被冷风吹醒。

周庭与黄之锋、林朗彦三人昨天分别被香港法院判坐牢10个月·、13个半月及七个月。周庭向高院申请保释等候上诉，法庭已排期下周三（9日）处理。

周庭的公开信题为《写在生日前的公开信》，提到11月27日执笔之时是她在大榄女子惩教所第五天，她也在文章底下附上日语版注明是“生日前写给大家的信”。周庭形容自己当时在拘留所内“度日如年”，日常生活多是折被、看电视、看书和写信。周庭指自己还押时有很多难受的时刻，既对判刑感到不安，也时常感到孤单，想念外界的人。

周庭指，收押所里没有时钟，只有每天开灯关灯的时间、早晚香港电台广播的时间才知道时候，或者向惩教署职员查询。她表示自己很在意时间，因为下午是探访时段，黄昏是收信的时间，两者都让她有所期待。

由于写信时快将生日，周庭本来在网上招募礼物，打算趁生日前拍短片将礼物“开箱”，“但现在不管生日、工作、开箱都没了，只剩下法庭文件和等待判刑的不安。”