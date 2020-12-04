中国井冈山干部学院官网3日报道，中共中央党校（国家行政学院）和中国浦东、井冈山、延安干部学院1日通过视频会议系统同步举行2020年秋季学期第二批进修班开学典礼。中央办公厅分管日常工作的副主任孟祥锋等出席开学典礼。

据新京报“政事儿”报道，上述报道显示，孟祥锋已任中央办公厅分管日常工作的副主任。此前，他担任中央和国家机关工委分管日常工作的副书记。

孟祥锋1964年12月出生于河北平乡，1986年8月参加工作，1986年1月加入中国共产党，中央党校研究生毕业，法学硕士。

他历任文化部国家文物局干部，中央纪委研究室干部、副主任干事、主任科员，中央纪委中国纪检监察报社主任科员、新闻部副主任、采通部(记者部)主任、总编助理，中央纪委监察部第四纪检监察室副主任，中央纪委中国纪检监察报社副总编辑、总编辑等职。

孟祥锋2007年4月任杭州市委常委，2008年5月任辽宁省纪委副书记，2011年11月任辽宁省纪委副书记、省监察厅厅长。2013年担任国家保密局局长，并兼任中办调研室主任；2015年任中办副主任；2017年4月升任中央直属机关工委常务副书记，并明确为正部长级。2018年3月机构改革后，孟祥锋任中央和国家机关工委分管日常工作的副书记（正部长级）。

今年11月报道显示，孟祥锋已卸任中央和国家机关工委分管日常工作的副书记，该职由中宣部副部长梁言顺接任。