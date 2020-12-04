韩国手游在中国获许可 提升两国关系回暖希望

韩国总统办公室周四（3日）发布消息，中国已向一款韩国手游颁发了许可，提升了两国关系改善的希望，并推升游戏和娱乐业者股价。

据路透社报道，韩国总统办公室称，这是中国四年来首次向韩国电子游戏颁发许可，另一款韩国游戏：由Modern Visual Arts Laboratory开发的“露西：她所期望的一切（Lucy: The Eternity She Wished For）”电脑版本已于3月在中国取得许可，其手游版本也于12月2日获批。

韩国总统办公室称：“在11月26日中韩外长会议上，总统办公室要求中国更加积极地鼓励双方在文化和内容领域的合作。”“中国还表示希望两国就这一问题继续沟通交流。”

韩国总统办公室对游戏许可的详细情况公布甚少，只是说中国在12月2日发放了许可，也未透露游戏名称。

当地媒体报导称，Com2us旗下热门手游魔灵召唤（Summoners War）已在中国取得许可。暂时没有联系到Com2us置评。其股价上涨6.2%，其他游戏和娱乐公司股价也大幅上涨。

自2017年以来，中国限制了韩国游戏、戏剧和音乐会的销售，以及国民赴韩旅游。外界普遍认为，此举是对韩国政府决定在韩国境内部署美国导弹防御系统的报复。

行业研究组织Korea Academic Society of Games的总裁朴钟铉（Wi Jong-hyun）称，Modern Visual Arts Laboratory是一家独立发行方，在韩国名气不是很大，因此中国可能不知道这是一款韩国游戏。

他说：“这只是一个开端，我还不是很乐观。”他并称本次获批的韩国游戏与美国和日本的其他游戏相比数量较少。