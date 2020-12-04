巴西豆农试用华为5G设备提高生产率

巴西农业州戈亚斯州（Goias）周四推出一个试点项目，通过使用中国华为提供的5G技术和设备来提高生产率，并更有效地解决农作物疾病问题。

据路透社报道，这一面向豆农的农业支持程序推出之际，正值巴西政府考虑明年向电信公司拍卖5G频谱时是否禁用华为设备。

华为巴西市场总监Tiago Fontes指出，5G通信将使生产商能够通过安装在农田、收割机和无人机上的传感器收集信息，这样就可以方便地与气象和湿度数据进行交叉对比，从而改进作物生长。

他指出，将快速宽带通信与实时云数据处理相结合，可以让农民在一小时内得到过去需要三天才能得到的信息，这样他们就可以针对疾病和农作物面临的其他威胁迅速采取行动。“我们推出这一针对大豆的应用程序，以展示如何将5G与无人机一起使用，可以提高生产率，降低除草剂成本。”

该试点项目在大豆种植小镇Rio Verde启动，使用墨西哥美洲电信公司(América Móvil)旗下电信公司Claro建立的5G网络。

周四有一份报导称，2021年上半年的频谱拍卖并未把华为排除在外。华为代表未就该报导置评。

圣保罗页报(Folha de S.Paulo)周四援引政府消息人士报导，通信监管机构Anatel拟定的规则并未排除华为。

巴西右翼总统博尔索纳罗将就华为禁令做出决定。美国特朗普政府一直向巴西政府施压，要求出于安全疑虑将华为排除在外。

Claro等巴西电信公司反对实施禁令，因为他们已经使用华为设备。