北上广上市公司市值稳居中国前三

数据显示，在中国上市公司总市值方面，北京、上海、广东从1999年到2020年第二季度，前期位置有所交替，但一直牢牢占据前三位，北京近10年则稳居第一。

据第一财经报道，A股截至10月28日共有2251家上市公司公布三季报；其中，1279家上市公司前三季度归属于上市公司股东的净利润实现同比增长，占已公布三季报数量的56.82%。

各省份上市公司前三季度各项具体数据目前并没有全部公布，但根据一些省份已公开的数据以及二季度各省份上市公司市值表现，上市公司的区域头部格局已比较稳定，其中，北京已经连续多年“霸榜”，头部上市公司在北京形成聚集之势，除了北京与上海外，广东、浙江、江苏、福建、四川等地上市公司市值排名也在前十位，安徽、河南、湖南、湖北、陕西等省表现也很强劲。由于经济发展上的差距，山西、内蒙古、海南、甘肃、青海等省份的上市公司数量与质量有待提高。

近些年，随着城市竞争力范畴与衡量标准增多，城市资本市场竞争力也成为热议话题，尤其是在马太效应不断加剧的当下，上市公司、挂牌公司数量和规模也代表各省份发展潜力以及抗风险能力。

济安金信营商评估系列之中国各省份上市公司总市值变化的图表显示，从1999年到2020年第二季度，北京、上海、广东三地前期位置有所交替，但一直牢牢占据前三位，北京近十年则稳居第一。

北京上市公司数量并不是最多，据iFinD数据统计，截至2020年11月15日，注册地在北京的A股上市公司数量为378家，剔除ST股，剩下的样本量为373家，为全中国第四。但作为全中国的政治经济文化中心，北京上市公司整体产业结构凸显高精尖产业集群的特色，单是千亿市值公司，北京有28家，领跑全中国各省份。

同样具有优势的还有上海，板块覆盖全、行业分布广。

截至目前，上海共有境内上市公司337家，排名全中国第五，市值7万亿元（人民币，下同，1.43万亿新元），排名全中国第三，次于北京与广东；其中科创板上海上市公司数量占比16%，居全国第二，融资额占比36%、市值占比27%，均居全国第一。

作为中国证券市场的拓荒地，广东上市公司数量为全国之首，截至10月31日，广东664家上市公司均在规定期限内公布了2020年三季度业绩。广东证监局数据显示，前三季度，广东664家上市公司实现营业总收入5.14万亿元，同比增幅由上半年的-0.99%转为3.12%，高于中国上市公司2.72个百分点。

北京与上海上市公司整体表现则与前三季度GDP城市排名较为吻合。经济发展较为发达地区江苏、浙江、福建、安徽等省份的上市公司市值表现也较为突出。

记者梳理发现，多数省份上市公司的市值排名与该省份的GDP排名在相对区间内有相似之处。苏宁金融研究院高级研究员黄大智认为，上市公司、挂牌企业通常属于该地区的龙头企业，其数量和规模大小可以反映该地区的经济发展质量，但龙头企业对区域经济发展的影响有多大并不好量化，有的是资源型省份，能源型龙头上市企业对当地经济影响自然会很大，但有的上市公司是与各省份的产业集聚、产业政策等有关系，就看量化的标准是什么。

黄大智认为：“但北京与上海的优势，是很多省份没法比较的。这就是上市公司与区域经济发展的关系很难去量化，而二者之间的关系并非是正比关系，只是有关联性。”