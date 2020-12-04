美国国家情报总监：中国是二战来美国的最大威胁

美国国家情报总监拉特克利夫（John Ratcliffe）表示，中国对美国和全球民主国家构成二战以来最大的威胁，政策制定者必须做好与北京长期对抗的准备。

据彭博社报道，这位美国最高情报首长说，他已经在850亿美元（1133.7亿新元）的情报预算中调动资源，更加重视中国，并确保美国情报界拥有“所需资源，以使决策者对中国的意图和活动有清晰的了解。”

拉特克利夫周四在《华尔街日报》观点栏目撰文称，中国构成今日美国的最大威胁，也是第二次世界大战以来对全世界民主与自由的最大威胁。“情报很清楚：北京打算在经济、军事和技术上统治美国和全球。”

拉特克利夫这篇文章发表之前，包括美国国务卿蓬佩奥和司法部长巴尔在内的特朗普政府高级官员也发表了类似评论。彭博社评论说，作为美国总统特朗普的坚定支持者，这位美国情报界掌门人发出如此直白评估之际，当局试图将部分对华政策和姿态传承给将于1月20日宣誓就职的当选总统拜登。

这篇文章也体现了中国在特朗普政府国家安全战略中的突出地位，甚至超过俄罗斯。拉特克利夫说：“中国应该是美国接下来首要的国家安全焦点。”

拉特克利夫还呼应了特朗普政府的另一个重要优先事项。他说，他已经告诉美国盟友，使用中国技术，例如5G电信系统，“将严重限制美国与他们共享重要情报的能力。”

拉特克利夫还指出，中国一直在加紧活动以影响美国立法者和决策者。他说，他已经告诉国会议员，中国针对美国议员的运作“频率是俄罗斯的六倍、伊朗的12倍”。

美国国家反间谍和安全中心负责人伊凡妮娜（William Evanina）在周三的一次活动中说，美国已经看到证据，表明中国正在针对即将上任的拜登政府实施更多影响力行动。

中国外交部发言人华春莹本周敦促美国减少对华敌对行动，表示“中方敦促美国政府以更加理性、冷静和客观的态度看待中国和中国的发展，放弃对中国共产党的仇恨和不正常心理。”