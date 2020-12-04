中芯和中海油被列入美国国防黑名单

美国特朗普政府昨天（3日）正式将中芯国际和中国海洋石油总公司列入与中国军方有关联公司的黑名单，此举可能会在美国总统当选人拜登就职前加剧与中美已然紧张的关系。

据路透社报道，美国国防部周四总共认定四家中资公司为中国军方拥有或控制的公司，另外两家分别为中国建筑科技股份有限公司和中国国际工程咨询有限公司。

中芯国际今天指出，注意到美国将公司加入中国涉军企业名单消息，正在评估影响。公司的H股在开市数分钟后突然停牌，停牌前跌逾2%。

此举将使受影响的公司数量升至35家。路透上周日报道了美国这一举措。尽管该名单最初没有触发任何制裁措施，但特朗普最近发布一项行政令，将从明年底开始禁止美国投资者购买黑名单上所列公司发行的证券。

上周日那份报道发布后，中国海油旗下在香港上市的中海油重挫近14%。

高度依赖美国供应商设备的中国最大芯片制造商中芯国际早已成为华盛顿瞄准的目标。9月美国商务部曾通知一些企业，在向中芯国际提供产品和服务之前需要获得许可证，商务部之前认定，供应给该公司的设备可能被用于军事目的是“不可接受的风险”。

扩大名单被视为强化即将离任的特朗普总统对中国的强硬政策遗产的举措之一，并在国会两党对中国的敌对氛围下，把即将上任的民主党总统拜登置于对中国的强硬立场中。

美国认为，中国努力支持企业将新兴民用科技用于军事用途。该名单也是美国针对中国这种做法所采取的广泛举措的一部分。

这份“中共军方企业”名单是根据1999年的法律编制。这项法律要求国防部编制一份由中国军方“拥有或控制”的企业名单，但国防部到2020年才编制出该名单。今年稍早，海康威视、中国电信和中国移动被加入这份名单。

白宫在11月发布行政令，从2021年11月起禁止美国投资者购买名单中企业发行的证券，寻求增强该名单的效力。

之前披露的文件显示，美国资产管理公司领航集团(Vanguard Group)和贝莱德(Blackrock)各持有中海油约1%的股权，并合计持有中芯国际已发行股票的近4%。

美国国会和政府寻求进一步阻止不遵守与美企同等规定的中国企业进入美国市场，即使这意味着将招致华尔街的反对。美国众议院周三通过一项法案，当中明定若中资企业不遵守美国审计规定，则将自美国交易所摘牌；这给予特朗普又一个威胁北京的工具。