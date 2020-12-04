涉走私美实验样本 中国研究员承认虚假陈述

一名在美国哈佛大学附属医院担任癌症研究员的中国科学家，去年从实验室窃取21瓶癌细胞样本并企图偷运回中国。他周四（3日）在法庭承认向美国当局作虚假陈述，虚报行李内的物品。

综合路透社与香港《苹果日报》报道，31岁的郑枣松（音译，Zaosong Zheng）去年12月在美国机场被捕。根据与当局达成的认罪协议，美国检察当局同意提出监禁刑期，在1月6日判刑后，把他遣返中国。郑枣松由今年3月起，一直获保释候审。

检察官说，郑枣松在中国取得医学学位，2018年在哈佛大学的帮助下取得签证到美国，开始在大学附属医院贝斯以色列女执事医疗中心进行癌细胞研究。去年12月9日，他擅自取去实验室21瓶癌细胞样本，把它们藏在袜内，再放在行李包，准备登机返国。

当波士顿洛根国际机场的海关官员发现行李中的小瓶时，郑枣松否认在行李中携带生物或研究样本。

美国司法部当时正对大学和研究机构中的中国影响力进行广泛镇压的，原因是对其间谍和知识产权盗窃行为感到担忧。

郑枣松被捕后向调查员承认打算把样本带返中国自行研究及发表研究结果。他的代表律师在聆讯时说，郑枣松没有承认非法取走医院实验室任何物品，只承认向海关作虚假陈述。

美国国会的报告曾指出，中国从90年代开始，以薪酬、研究经费、实验室和其他奖励，招募有机会接触先进科技的美国和中国研究人员，以获取美国大学实验室和其他研究机构的知识产权。