台币连两日大涨再创逾23年新高

在台湾央行松手让台币升破28.5心理关卡，且台股站上“万四”（指14000点）之下，台币周五盘初连两日大涨再朝28.3前进，确定重回1997年亚洲金融危机前水位，但同时也遇到新的防守迹象。

据彭博社报道，台北外汇台北时间上午10:03，台币兑美元报28.3元台币（1.34元新元），排除央行尾盘调节的交投汇率连两天共大涨近0.7%。另外，依据彭博全球货币排行的计算，台币年迄今上涨逾6%，在主要亚币里仅次于人民币，与韩元不相上下。

至于关键的台湾央行动向，今天则仍有在场中踩刹车的迹象。据两位银行交易员指出，公股银行今天盘初在28.300位置暂时全数吸纳美元卖单。

其中一位称，因台币昨日升破28.5元关卡，部分出口商出现恐慌情绪，今天盘初出口商抛汇增多，外资动向则暂不明显，进口商则是少量买汇。上述交易员不愿具名接受采访，因未被授权公开评论。

德国商业银行经济学家周浩在电话采访中分析说，台湾央行料将在市场力量与出口商汇损压力之间持续找到平衡，一步步移动防线，但不会过度放行，以免加大对台币的升值预期。

他并认为，如果今日台币兑美元盘中未升破28.3关卡，今年年底台币的点位料将会在该价位附近。至于长期来看，今年推升台币两大趋势：供应链回流以及半导体出口畅旺，在明年不会有太大的改变，料将持续推动外资流入台湾股市，并使台币进一步升值。

受惠于美中贸易战下渔翁得利，台币这一波升值行情从去年下半年开始启动，今年又因疫情促使美联储大举宽松、推低美元，加上台湾科技业出口维持畅旺，带动台币先后升破30元及29元整数关卡。

台湾央行继之在上个月使出缓阻台币升速另一更实质作法。综合之前交易员的评论指出，公股行库自11月中旬开始每天在约28.50至28.52挂上大量的美元买单防守。不过，昨天午后这些买盘意外撤守，让美元卖盘一路宣泄。

对于央行为何忽然撤守防线引发市场热议。有分析师指出料是因为全球风险胃纳好转，美元接下来可能会更弱。亦有分析师指出，央行或多或少仍受制于美国财政部的压力，而且本周开始传出台湾监察院也在关心央行调节作法，揣测是否影响央行操作手法。

台湾监察院监察业务处处长王增华周四在电话采访中称，已在上个月发文给中央银行请其说明，台币汇市“拉尾盘”情况是否会造成企业海外资产估值失真；目前为蒐整资料、发文了解的初步阶段，并非进入调查程序。

本周稍早已有媒体报导监察院关切一事。台湾央行总裁杨金龙周三在立法院接受质询时称，监察院是欲了解央行的汇市调节是在什么情况下做，央行有稳定汇率职责，央行会向监察院好好说明。

台湾外汇储备继10月份突破5000亿美元后，央行今天午后将公布11月份外汇储备数据，关注其中是否反映出上月份积极干预而有明显增幅。

台股今天亦重拾涨势、盘中再次升破14000点，均有助于提振台币，目前在主要亚币中表现领先。