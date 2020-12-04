台造潜舰计划出炉：潜舰七艘 巡防舰十数艘

台湾各型军舰、海巡舰目前正在依“自制防御潜舰”计划建造当中，新一波的建造数量已出炉，预计将建造七艘潜舰（潜艇），飞弹巡防舰14到19艘。

据《自由时报》报道，台船公司法人说明会公布资料显示，“自制防御潜舰”原型舰已经开工，预估后续还将有七艘潜舰建造的需求，台船目前正在争取海军新一代飞弹巡防舰的建造作业，预估同级军舰将有14到19艘的需求。

台船公司在本周举行的法人说明会中，除了说明现正进行中的各型军舰原型舰建造进度之外，还公布“自制防御潜舰”计划的后续需求数量。台船指出，除原型舰外，预估台造潜舰后续舰七艘，合计八艘；新型两栖船坞运输舰的原型舰目前正在建造当中，已在今年6月9日安放龙骨，2022年交舰，预估后续舰数量为三艘，合计四艘。

此外，新型救难舰的原型舰建造案由台船得标，台船表示，原型舰预计2023年完成建造，后续舰共四艘，预计自113年下半年启动。新一代飞弹巡防舰预计在111年发包，是台船公司争取重点项目，台船也说，此型舰预估后续舰数量为14至19艘。

美国知名军事记者艾克斯（David Axe）在《福布斯》（Forbes）刊文指出，台湾单靠预计建造的八艘潜舰，就能摧毁一支中国大陆的入侵舰队，八艘潜舰可能总共需要耗资160亿美元（213.32亿新元），不过每一分钱都相当值得。