美前官员提议美台公开联合军演

美国国防部印太安全事务部前助理部长薛瑞福（Randall Schriver）对拜登政府提出对台政策建议，包括协助台湾推动整体防卫构想（ODC）、整合台湾军力纳入美国印太地区安全结构、美国和区域盟友持续进行台海意外冲突的训练；公开与台湾联合军事演习，作为对北京的战略讯号等。

据联合新闻网报道，薛瑞福现为华府智库“2049计划研究院”主席，该智库1日发布“给下一任美国总统的备忘录”，汇整美国在印太地区面临的挑战，薛瑞福将台湾比喻为印太地区的富尔达缺口（Fulda Gap），富尔达缺口是欧洲冷战时期的最前线。

薛瑞福表示，台湾身处日益激烈的区域及战略竞争的前线，也是保卫自由开放印太地区的关键，新政府应认知到此一紧急状况，发展适当对策；若美国的决策圈不够快速创新，冲突的风险就会增加。

报告提到，要维持台湾长期稳定，需要持续的资源投入、更有竞争力的部署，以及快速评估军力需求，美国在冷战期间，投入资源挹注富尔达缺口；如今台湾同样需要美国投资和创新，以保持区域平衡。

报告表示，台湾无法独力威慑和击退中国大陆的攻击，美国国防部除了应对可能发生的战争，也应思考全面强化与台湾关系，以保卫台湾和区域均衡。

薛瑞福汇整9项对台政策建议，包括美国及其区域伙伴应在研发领域上，与台北合作，扩大台湾的国际参与空间，让台湾能展现其价值，例如，美国重新启动台美贸易暨投资架构协定（TIFA）会议，讨论双边自由贸易协议；美国各政府部门持续推动美台关系；美台在人道援助与救灾上合作。

另外，美国应采取并全面投入印太威慑倡议，美国应协助台湾推动整体防卫构想。

报告建议，整合台湾军力纳入美国印太地区安全结构的一环，尤其是空域、海上和弹道飞弹防御等；美国应将双边军演公开化，作为战略讯号，确保北京理解美国致力于在台湾关系法及六项保证中的承诺。

其余还包括美国潜舰和驱逐舰的例行性访台；美军军官定期访台，以便在台海冲突期间能负责任地为白宫提出建议；在台湾建立轮调的美军部队，用来联络、培训和咨询。

此外，美国应和日本、澳洲和韩国等区域盟友，着手规划双边军事计划，且持续进行台海意外冲突的训练。报告建议还包括，美台成立强化台湾整体防卫构想的联合工作小组，加速审查当前可用于支持台湾自我防卫的预警系统，建立美台即时讯息共享机制，与在台湾建立战备库存联盟。



