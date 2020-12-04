许智峰：坐牢、流亡是“必要过程”

香港前民主党立法会议员许智峰在流亡前一个星期受访时曾提到，抗争者坐牢、流亡是民主运动的“必要过程”，似已暗示自己会流亡。但他相信，即使香港目前不再有民众上街示威，民怨累积到临界点时，就会爆发，总有一日会反扑。

为了抗议港府褫夺四名泛民立法会议员议席而辞职的许智峰，上周一（11月23日）卸下立法会议员职务，并在当天参加告别议会活动前接受香港网媒“立场新闻”的专访。

他说，他对自己有机会在过去四年担任立法会议员感到“感恩”：“虽然很动荡，但我宁愿是这样。”“这四年才是任何代议士最需要道德勇气的一个时代”，代议士跟市民走得最近，他也自称不是“惜身”之人，在“良知感召”之下，觉得应该做什么他便做什么。

许智峰认为，香港反修例事件唤醒了香港市民的政治意识，连“最不关心政治的人都醒了过来”，民意的聚集也迫使港府撤回修订《逃犯条例》。

但随着香港面临一波又一波的冠病疫情，加上《香港国安法》带来的震慑效应，反修例高峰时期的大规模示威场面不再。

许智峰承认，现在的落差很大，所有纪念日都没有人走出来，抗争者被捕的被捕，入狱的入狱，流亡的流亡。

但他说：“可能我个人比较乐观，我觉得这是必要过程，所以事到极致才会反扑。”他指反修例抗争也是突如其来的：“市民是积累下来的怒火，等待爆发……低沉时便养精蓄锐，有机会便爆发。”

他相信，香港人的抗争意志没改变，也比以前更坚强，“总有一日会反扑”。

他承认家人都很担心其处境，自己也感受到“说不出来的”压力。警方过去三个月曾多次上门，使妻子成了惊弓之鸟，有时晚上在家看电视，她在沙发上半梦半醒之间，听到电视里有人按门铃，还会受惊跳起来问：“是不是警察？”

香港众志成员黄之锋本周三（2日）被判入狱13个半月，他事前曾告诉许智峰，许智峰面对的控罪更加严重，提醒他要小心。许智峰在专访中也承认，自己因为街头与议会的抗争行动，下来要面对九项控罪，“好像听说是（控罪）最多的人之一”，他本来觉得那些控罪也不是很重，未必是暴动罪，但那么多宗案加起来，预计一旦罪成也会“入狱数年”。

访问视频以许智峰向立法会议员办公室的工作人员告别、离开作结，当时虽然还没有人预知他会流亡海外，但从他在专访中的谈话，也已透露了不少关于这个决定背后的信息。