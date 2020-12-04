七旬老人中天大楼前自焚 疑与续牌争议有关

一名70多岁的老人12月2日在台湾中天电视台大楼前自焚，全身60%面积三度烧伤，恐有失明风险。警方初步判断，老人的行为疑与中天换照争议有关。

据联合报报道，该七旬老人2日晚在中天电视台大楼门口点火自焚，被紧急送往三军总医院救治。一名不愿具名的医师透露，患者烧伤状况相当严重，上半身和头部有多达60%的三度烧烫伤，目前仍在加护病房插管治疗，并给予止痛和镇静药物，让患者睡眠休息。

该医师说，患者烧伤最严重的位置在头部，脸部、脖子、胸部和手部也很严重，都是具有重要功能的部位，另像是双眼、双耳也严重烧伤，未来可能有失明风险，也可能导致眼睛无法闭合，耳朵因软骨受损，外观可能变形、缺损。

医师指出，目前患者的血压虽然还算稳定，但由于伤势较严重，将紧急做清创手术，后续也需要更密切的观察，若未来一到两周在伤口处理、加护治疗上能将伤势稳定下来，将有利预后。

台北市警方截获报警指有人自焚，自焚男子为70岁孙姓老翁，他在晚上6时15分左右便开始在电视台大楼前面广场走动徘徊，事发前还曾进入一楼大厅将红包交付大楼警卫，请求帮忙转交主播戴立纲，表达支持中天的立场后离去。

不料老人步出大楼后，便开始拿汽油倒在阶梯上，走到广场时就将汽油淋身、点火，瞬间成为一团火球，大楼警卫见状立即拿灭火器扑灭火势，随后由警消协助送医治疗。

由于红包内装有信件，目前正由警方进行鉴识工作，初步研判老人自焚动机疑与中天换照争议有关。