林郑：为政治体制正本清源是当前急务

香港特区政府今日举办“国家宪法日”网上座谈会，行政长官林郑月娥认为对宪制秩序及政治体制正本清源是当前急务。

据星岛日报报道，林郑月娥致辞时指出，国有国法，家有家规，但香港回归23年多，社会对国家《宪法》和《基本法》的认识仍有不足，加上别有用心的人故意扭曲中央和特区的关系，甚至将“一国”和“两制”对立起来，令香港社会产生不少争拗、矛盾、甚至对立。因此，她在今年的《施政报告》中指出，当前其中一项急切要做的事，是对特区的宪制秩序和政治体制正本清源，拨乱反正。

她指出，要正本清源，公众教育至为重要。特区政府有关政策局及部门会继续大力推动《宪法》和《基本法》在不同层面的宣传教育工作，特别是把公职人员、教师、青年人方面的推广工作，做得更深入、更到位。

林郑月娥还提到，自去年6月开始，连串的暴力事件，加上外部势力干预，不但对香港的社会安全和经济造成严重破坏，亦对国家安全构成严重威胁。《香港国安法》的实施，不仅为保持香港社会的繁荣和稳定提供坚实的基础，亦为香港特区的经济发展创造新机遇。遗憾的是，过去香港以至国际社会有部分人士对于《香港国安法》存有一些误解，甚至造成争议，别有用心的人亦都会趁机进行炒作。就此，当局在推动认识《宪法》和《基本法》的同时，也必须加强对《香港国安法》的宣传教育，严肃、认真地向公众灌输有关知识。