中国部分评级机构因信用债事件被约谈

华晨和永煤违约一度引爆信用债市场风险，信用评级质量问题也再度引发关注。中国银行间市场交易商协会和中国证券业协会发布三季度债市信用评级机构业务通报称，部分评级机构因信用债评级动作滞后、发行人更换评级机构后主体级别上调事项等被约谈。

据路透社报道，通报并指出，三季度在对七家评级机构开展2020年联合现场检查工作中，发现部分评级机构存在问题，包括：评级规范、评级方法或模型、数据库系统有待完善，评级业务制度执行不到位，评级项目质量控制不足、评级所需材料不完整等。

针对监测到的评级动作滞后等情况，交易商协会分别对中诚信国际和大公国际进行了约谈，强调评级机构应持续监测影响受评对象信用水平变化的风险信息，进一步规范评级作业，明确对发行人风险事件评估的作业流程，及时启动不定期跟踪评级，所给与的评级结果应有效反映信用水平，发挥信用评级的风险预警作用。

此外证券业协会根据交易所债券市场发行人更换评级机构统计情况，关注到个别评级机构对发行人主体级别调升的比例明显高于行业平均水平，存在评级虚高等风险隐患，根据规定对相关评级机构进行了约谈。

对于中国近期信用债市场的风险事件，中国国务院副总理刘鹤此前主持召开国务院金融稳定发展委员会会议，指出监管部门和地方政府应督促各类市场主体严格履行主体责任，秉持“零容忍”态度，严厉处罚“逃废债”行为。

