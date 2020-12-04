"逆行者"成中国年度十大网络用语之首

中国国家语言资源监测与研究中心今天（4日）发布“2020年度十大网络用语”，十大网络用语依次为：逆行者、秋天的第一杯奶茶、带货、云监工、光盘行动、奥利给、好家伙、夺冠、不约而同、集美。

据中新社报道，网络用语的语言特色鲜明，是网民抒发情感、表达态度的独特方式，线上线下流行度都很高。

“2020年度十大网络用语”是基于中国国家语言资源监测语料库(网络媒体部分)，采用“以智能信息处理技术为主，兼顾领域专家意见和搜索引擎收录情况”的方式获得的。

监测语料库包含网络论坛、新闻、博客等不同媒体形式语言资源。据悉，此次发布涉及的网络论坛部分数据包含约30万个帖子，字符数超过3亿。

“2020年度十大网络用语”解读

一、逆行者

指反向行走的人，常用于称呼面对危难挺身而出的强者，如抗击疫情中的最美“逆行者”。平凡人中涌现的无数“逆行者”，用生命守护生命，深刻诠释着新时代英雄精神的内涵。

二、秋天的第一杯奶茶

指秋天来了，情侣、好友或家人之间以请喝奶茶之名发红包，表达亲密之情，金额多为52.0元(谐音“我爱你”)。

三、带货

指明星、网红、互联网营销师等通过视频直播等途径对商品进行推销。各行各业人员加入直播带货行列，助力地方经济发展。

四、云监工

原指抗击新冠肺炎疫情期间，数千万网友在线观看武汉火神山、雷神山医院建设现场24小时直播，主动充当“云监工”。现泛指通过网络远程监督某件事的进展。

五、光盘行动

“光盘”是指将盘子里的东西吃光。“光盘行动”旨在让人们培养节约习惯，养成珍惜粮食、反对浪费的习惯。对“舌尖上的浪费”说不，居安思危，牢记“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。

六、奥利给

该词是“给力噢”的倒读，因网络主播的使用而流行。作为感叹词，包含赞美、加油打气等多种感情色彩，被网友配以夸张、魔性的表情和音调广泛使用。

七、好家伙

最早是相声中常见的语气词，表示感叹之意。后来网友在吐槽某事或对某事感到惊讶时，通常会加上“好家伙”加强语气。

八、夺冠

该词因同名电影《夺冠》而流行，电影展示了中国几代女排人不服输的劲头。这种默默付出、顽强到底的“女排精神”，成为“中国精神”的一个缩影。

九、不约而同

原指没有事先商量而彼此见解或行动一致。因新冠肺炎疫情，该词有了新含义：不约会、不聚集已经成了大家共同遵守的规则。

十、集美

源于网络上的一个称呼。某网络主播在直播时经常将“姐妹”发音成“集美”，显得亲近可爱，于是网友纷纷效仿，以此称呼自己的好姐妹。