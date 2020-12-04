学者：中国年内将有6亿支冠病疫苗获批上市

中国工程院院士王军志说，中国年内将有6亿支灭活疫苗获批上市。

据《武汉晚报》报道，中国科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长王军志4日在世界中西医结合大会上说：“关于疫苗，未来一至两周将有大消息公布。”他说：“年内将有6亿支灭活疫苗获批上市。”

王军志介绍，早在疫情发生之初，科研攻关组就第一时间布局疫苗攻关任务，先后部署了灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗五条技术路线并行研发。

截至12月2日，全球在研疫苗共有214个。其中51个已进入临床研究（中国14个），进入三期临床的有14个（中国六个）。而中国进入三期临床的六支疫苗，其中四支为灭活疫苗。

他介绍，灭活疫苗的主要特点与天然病毒结构最接近，所以应用以后人体的免疫应答反应比较强，安全性也是可控的。另外，它比较稳定，可在两至八摄氏度下运输，冷链运输很方便。

王军志说，对于疫苗，不论采取什么样的技术路线，最重要的是结合病原体的本身特性，采用适合的工艺，研制出安全、有效、质量可控的疫苗，这是最重要的，也是判断的唯一标准。

王军志介绍，灭活疫苗必须在P3实验室生产，如果需要大规模生产工，其实验室的生物安全保障和检测技术必须要达到世界一流的水平。“这方面我们国家做得非常成功，所以这一次我们国家在灭活疫苗走在全世界的前面。”