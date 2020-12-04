沪京深名列中国金融中心指数排名前三

第十二期“中国金融中心指数（CDI•CFCI）”今天（4日）发布。报告显示，最新的中国金融中心指数综合竞争力排名前三依次是上海、北京、深圳。

据中新社报道，31个金融中心中，17个城市在地方风险控制水平方面的得分出现减少，18个城市的地方政府负债率出现上升，27个城市地方政府债务率上升。

最新的31个中国金融中心指数综合竞争力排名依次是：上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、天津、重庆、南京、武汉、郑州、西安、苏州、大连、长沙、济南、青岛、厦门、福州、宁波、合肥、沈阳、无锡、南宁、昆明、南昌、哈尔滨、石家庄、乌鲁木齐、长春和温州。

对比去年的排名，31个金融中心中上升最快的是长沙，较上期提升三名至第15位。排名中下滑最大的是沈阳，比去年下降三名至第22位。

从前十强来看，最新的排名与去年相比变化不大，上海、北京、深圳、广州四个一线城市连续12年蝉联前四名，杭州上升一位至第五，成都下降一名至第六。但得分增长最快的仍是三大全国性金融中心上海、北京、深圳，其分别是广州得分的3.7倍、3.1倍和1.9倍。

值得注意的是，31个金融中心的地方风险控制水平整体有所下降。本期31个金融中心中，17个城市在地方风险控制水平方面的得分出现减少，18个城市的地方政府负债率出现上升，27个城市地方政府债务率上升。