汤家骅：反修例案件被告日后或较难申请保释

针对香港立法会前议员许智峰在丹麦宣布流亡，香港保安局表示将依法跟进，将弃保潜逃的疑犯缉拿归案，但行政会议成员汤家骅指出，许智峰被外国政府移交回港的可能“近乎零”，考虑到弃保潜逃风险，反修例案件的被告日后可能比较难申请保释。

据港媒“香港01”报道，香港保安局发言人昨晚说，每个人应该为自己的行为负责，包括承担法律责任。港府强烈谴责任何弃保潜逃，逃避法律责任的行为，绝不纵容任何罪犯企图逃避法律责任。

香港警方也强烈谴责任何罪犯企图逃避法律责任的行为，会根据案件实际情况，依法循不同途径追查在逃疑犯的下落，将其缉拿归案，不评论个别个案或报道。

不过，《明报》引述香港行政会议成员、资深大律师汤家骅指出，许智峰违反保释条件，如果在他弃保潜逃期间，法庭开庭审讯裁定他有罪，他回港时便须服刑，法庭可能会因他弃保潜逃而拒绝扣减刑期；但如果控方的证据不足以入罪，就算许智峰缺席审讯，未必一定会被定罪。

许智峰会见丹麦国会议员期间，要求外国向北京施压，汤家骅指有关行为涉勾结外国势力，可能会触犯《香港国安法》，但目前大部分国家已取消对港移交疑犯协议，加上协议不涵盖政治罪行，他认为许被移交回港的可能“近乎零”。

此外，汤家骅说，目前涉及反修例、民主派人士的案件中，弃保潜逃比例非常高，法庭、检控官要严正考虑有关风险，相信类似案件的被告日后可能比较难申请保释等。