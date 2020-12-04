英国每分钟向港人发放五本以上BNO护照

以每个工作日八小时计算，英国正在以每分钟五本以上的速度，向香港居民发放英国国民（海外）护照（BNO）。这个发放速度是1997年香港回归中国以来首见，隐约反映了当前的港人移民潮。

据彭博社报道，英国护照署按照《信息自由法》要求提供的数据显示，今年前10个月，共有21万6398名香港居民拿到了BNO，超出了1997年来任何一年的全年数字。

仅10月份一个月，英国护照署便向5万9798名香港人发放了BNO，数量较去年同期高出52%，也创出了护照署2015年开始编制相关数据以来的最高月度纪录。这个数字意味着按每个工作日八小时计算，当月发放BNO的频率相当于每分钟五本以上。

包括护照更新在内的这一数字同时也让人进一步了解香港当前所面临的港人出逃局面。《香港国安法》今年6月底突然生效，虽是为了应对去年大规模抗议活动，但也引发了人们对香港自由度日益下降的担忧。

BNO月度发放量是从7月份开始突然大幅增加的。英国政府当月升级了BNO持有人的地位，他们可以在英国居留长达五年之久并拥有申请获得英国公民身份的便捷路径。

中国批评英国此举是干涉中国内政的不当行为。

“英方违背承诺，一意孤行，反复炒作和利用英国国民海外护照的问题。”中国外交部发言人华春莹今天在北京召开的例行记者会上表示说：“如果英国违反承诺在先，中方将考虑不承认英国国民海外护照作为有效的旅行证件，我们也保留采取进一步措施的权利。”