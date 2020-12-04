香港近几年政治环境冲突频现，青年社运有激化的迹象，去年爆发的反修例运动中，部分示威者更采取了激烈的手段进行抗争并与警方正面冲突，许多人因此被捕甚至被控暴动罪，这也触发了一股“流亡潮”，有不少人选择流亡到境外寻求庇护。

据香港《南华早报》统计，单是澳大利亚、加拿大、英国、德国与新西兰五国，今年首10个月有181名香港人寻求庇护，为前年的近三倍，也比去年全年的141个来得多。

现在让我们来看看近两年“离港名单”里的几位政治人物以及知名人士：

【林荣基】

林荣基去年4月流亡至台湾。（自由时报）

香港铜锣湾书店店主林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，去年4月流亡至台湾，时隔一年后在台湾重开铜锣湾书店。

铜锣湾书店1994年在香港开业，以出版、售卖一些在大陆被视为政治敏感的书籍闻名。林荣基等五名与书店有关的人员因在2015年神秘失踪而轰动一时。

林荣基后来现身大陆并被警方拘捕，隔年返港后宣称，自己当初是在深圳过关时被捕，获释是因为大陆要求他返港，把含有书店顾客名单的电脑硬盘找出来带回去，但他决定不回大陆并公开事件。

【黄台仰和李东升】

黄台仰（左）和李东升（右）去年获得德国政治庇护。（互联网）

黄台仰和李东升分别是香港“本土民主前线”组织创办人和前成员，两人因为参与2016年旺角骚乱，2018年5月在香港被控暴动罪，弃保潜逃后，去年获得德国政治庇护。

据《星岛日报》报道，黄台仰曾在面簿发布视频片段，争取外国议员及传媒协助推动港独，涉煽动分裂国家罪，违反《香港国安法》。香港警方今年7月宣布向黄台仰发出通缉令。

【陈家驹】

陈家驹今年6月在面簿发文承认已离开香港。（互联网）

“香港独立联盟”召集人陈家驹今年6月在面簿发文承认已离开香港，但指“离开不表示放弃”，希望在“见证香港独立”时回港。陈家驹一年前因非法集结罪被捕，保释期间每周要向警署报到，但6月他没有按时报到，之后被爆料已飞往荷兰。

《星岛日报》报道，陈家驹曾在社交网站展示香港独立旗帜及宣扬港独讯息，涉煽动分裂国家，违反《香港国安法》，被香港警方通缉。

【刘康】

刘康今年6月底到英国寻求政治庇护。

刘康是亲港独组织“学生动源”前成员，今年6月底到英国寻求政治庇护。《星岛日报》报道，他曾在面簿上呼吁其他国家抵制中国及港府，包括冻结官员资产与贸易制裁，涉勾结外国或境外势力危害国家安全，同样被香港警方通缉。

【郑文杰】

郑文杰今年6月获英国政治庇护。（互联网）

原为英国驻香港总领事馆雇员的郑文杰，去年8月赴深圳出差期间被当地警方以嫖娼罪名行政拘留，返港后声称自己被大陆警方逼供，让他交代英国在香港反修例抗争中扮演的角色。郑文杰今年6月获英国政治庇护，之后声称在筹组香港“流亡议会”。

香港警方今年7月宣布，郑文杰违反《香港国安法》，向郑文杰发出通缉令。《星岛日报》报道，郑文杰接受媒体访问时声称，成立“流亡议会”及“影子国会”，以支援香港抗争活动，涉嫌煽动分裂国家。

【罗冠聪】

罗冠聪今年7月证实他已在《香港国安法》6月30日生效前离开香港。（罗冠聪面簿）

2016年当选香港立法会议员但后因宣誓风波丧失议席的前香港众志创党主席罗冠聪，今年7月证实他已在《香港国安法》6月30日生效前离开香港，流亡英国。罗冠聪2019年9月出席美国参议院外交委员会东亚及太平洋事务小组听证会时，曾呼吁国际社会就香港问题联手向北京施压，并感谢美国参众两院通过审理《香港人权与民主法案》。他今年7月离港后再次透过视像出席美国国会听证会，与议员见面及接受传媒访问时批评《香港国安法》，并在社交媒体上呼吁世界制裁中国及港府，包括终止引渡及制裁香港官员和警察。香港警方7月31日以涉嫌“煽动分裂国家，勾结外国或境外势力危害国家安全”、违反《香港国安法》通缉罗冠聪。

【梁颂恒】

梁颂恒据报已经离开香港，目前身处美国。（梁颂恒面簿）

“香港01”本周四（3日）报道，2016年因宣誓风波被褫夺立法会议员资格的香港本土派政团“青年新政”前召集人梁颂恒已经离开香港，目前身处美国。有记者询问其是否欲申请政治庇护，暂未获回复。

【许智峰】

许智峰周四透过面簿在丹麦宣布正式流亡。（香港中通社档案照）

因为街头与议会抗争而有多项控罪在身、正在保释等候审讯的前立法会议员许智峰，周四（3日）透过面簿在丹麦宣布正式流亡。据《南华早报》报道，许智峰决定落脚英国。