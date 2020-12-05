汪洋会见中国佛协道协新一届领导班子

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋昨天（4日）在北京分别会见中国佛教协会、中国道教协会新一届理事会领导班子时强调，宗教团体要坚持正确政治方向，把宗教界人士和信教群众团结在党和政府周围。

中国佛教协会、中国道教协会第十次全国代表会议近日分别在浙江、江苏召开。会议选举产生了第十届理事会和领导班子。演觉当选中国佛教协会会长，李光富当选中国道教协会会长。

据新华社报道，汪洋在会见中充分肯定两个宗教团体第九次全国代表会议以来所做工作，并对下一步工作提出希望。他强调，新一届中国佛教协会、中国道教协会要坚持正确政治方向，坚定拥护中国共产党的领导和社会主义制度，教育引导广大宗教界人士和信教群众牢固树立国家意识、法律意识、公民意识。

汪洋指出，宗教团体要以社会主义核心价值观为引领，以增进“五个认同”为目标，对教规教义作出通俗易懂、与时俱进的阐释，使佛教和道教具有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。

汪洋还对宗教人才的培养和宗教团体的自身建设、教职人员管理等提出要求，希望宗教团体教育引导宗教界人士加强自我约束，严守教规戒律，提升宗教修为，自觉抵制商业化影响，维护佛教、道教清净庄严的良好形象。

中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权参加会见。