黎智英案主审法官接“炸弹”恐吓电话

负责审理壹传媒创办人黎智英相关案件并拒绝其保释申请的“国安法官”兼总裁判官苏惠德昨天接获恐吓电话，来电者扬言“要炸死妻子及子女”，苏惠德将威吓事件向警方报案。香港司法机构发言人回应媒体查询时指，“事件已由警方跟进，司法机构不适宜评论”。

根据《星岛日报》报道，致电苏惠德的是一名男声，说出上述恐吓言论后便挂断电话。司法机构发言人强调，“司法机构高度关注事件，并重申一直以来，法官及司法人员依法处理案件，确保司法公正，并以无惧、无偏、无私、无欺之精神，维护法制，主持正义。如对判决或判刑不满意，有上诉机制处理。”

据了解，今年一月初，苏惠德个人资料被人上载于至社交群组，其手机号码、住址、出生年月日都被暴露，其官方相片及当时审理的案件详情都被列出，该群组内的职业身分一栏注为“香港亲中法官”，并形容苏惠德是“效忠港共政府”。

资料显示，苏官负责处理今年七一冲突期间一起电单车司机撞倒警员案，成为首宗涉及违反《香港国安法》的个案。今年八月壹传媒创办人黎智英、其两名儿子与多名公司高层涉触犯国安法中的勾结境外势力而被捕，其位于将军澳工业邨的大楼也被警方封锁搜证。根据警方商业罪案调查科的高级督察透露，有关手令是由苏惠德签发批出，涵盖共19家公司。

壹传媒创办人黎智英及集团营运总裁周达权和行政总监黄伟权本周四被控诈骗罪，负责审理该案的苏惠德接纳控方所指黎智英有潜逃风险，拒绝黎的保释申请，下令黎即时还押荔枝角收押所，而黄周二人则获准担保外出。

香港律政司于今年10月30日取得高院临时禁制令，禁止针对司法人员及其家人的“起底”行为，当时负责的高院法官高浩文有见禁制令生效之后，“起底”及滋扰行为依然持续，乃批准律政司的申请，延长该禁制令，直至案件审讯或法庭另有颁令为止。