连胜文批民进党否认大陆疫苗效力：沉溺于关起门做山大王的快感

冠病疫苗研发近来进展迅速，部分国家陆续宣布接种，但台湾似乎要等到明年第二季才能顺利施打。国民党智库副董事长连胜文对此发文批评，大部分民进党高官还沉溺于关起门来做山大王的快感中，没有认知到国际社会因冠病疫苗发展而产生的重大变化，并呼吁这些人“不要再执迷于大内宣所带来的欢乐，睁开眼睛看看别人在做什么吧！”

根据东森新闻台报道，连胜文昨天在面簿发文说，他能理解民进党高官因保密，而无法告诉民众疫苗谈判的进度，“但我所不理解的是，民进党高官不断的强调‘最快’明年第二季台湾可以开打疫苗，那请问：按照正常速度或‘最慢’台湾什么时候才有疫苗？”

连胜文说，事实上，欧美国家在疫苗的生产及配送上都面临了极大的挑战，何况是台湾？质疑难怪民进党不断的改口疫苗取得时机。

连胜文指出，民进党基于“反中”意识形态，而非科学数据，否认大陆疫苗的效力，那么未来注射了大陆疫苗的人来到台湾，被因政治理由而不予承认，等于这些人没打过疫苗，“那就还要再关14天，就算身体已经有抗体了，也无法解除各种限制！？”

连胜文续指，若有台湾人基于商务需求，在台湾苦等不到疫苗的情况下，跑去大陆或是欧美国家先行注射疫苗，那这些人回台湾，需不需要再继续被关14天？“台湾疫情相对稳定，是因民众的配合与牺牲得来的成果，同样的措施若是在美国，光是要求带口罩，就有人拿枪上街抗议了！但总不能因为台湾民众配合度高，就一直叫大家忍耐吧！”

上述的问题，连胜文认为民进党高官无法回答的原因在于，“他们大部分还沉溺于关起门来做山大王的快感中，没有认知到国际社会因冠病疫苗发展而产生的重大变化！所以我要再度奉劝民进党的大官们，不要再执迷于大内宣所带来的欢乐，睁开眼睛看看别人在做什么吧！”