湖南郴州北湖区原团委书记因强奸罪被判三年

湖南郴州市北湖区原团委书记楚挺征因犯强奸罪，一审被判三年有期徒刑。

根据红星新闻报道，宜章县人民法院昨天在其官网——宜章法院网刊发对此案件的宣判结果显示：湖南省宜章县人民法院对被告人楚挺征犯强奸罪一案进行公开宣判，以强奸罪判处被告人楚挺征有期徒刑三年。

经宜章县人民法院审理查明：今年3月31日晚，被告人楚挺征邀请被害人杨某到郴州市某酒楼聚餐，用餐途中，楚挺征将杨某拉至无人的包厢，意图强行与杨某发生性关系，杨某始终不从并反抗，致楚挺征强奸未得逞。

宜章县人民法院认为，被告人楚挺征违背被害人意愿，使用暴力手段，意图强行与被害人发生性关系，其行为构成强奸罪。被告人楚挺征已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。法院遂作出上述判决。

被害人杨某昨天在面对媒体置评请求时，沉默许久最终挂断了电话。

据此前报道，郴州青年女企业家杨某早前实名举报称，在事发当晚的一次饭局后，她被时任郴州市北湖区团委书记的楚挺征猥亵，“涉嫌强奸”。“他一把将我拖拽到隔壁包厢，我还来不及反应，就被他直接按倒在沙发上进行猥亵，还强行脱下我的裤子意图施暴。”杨某在举报信中称，当时她大声呼救，而直到她的一名同学赶来，楚挺征才松手离开。

楚挺征早前受访时曾否认了女方的举报。“我是法学硕士毕业的，也从事过法律工作，”楚挺征说，“如果我认为我真的干了什么见不得人的坏事，就绝不会出现那封似乎留有把柄和过错的致歉内容给她。”

举报人杨某当时在短信中对此回应称，“我目前在接受心理治疗，反复提及此事无异于在我伤口撒盐。我始终相信官方会公平公正处理此事。望理解。”

北湖区今年4月7日对外通报决定免去楚挺征党内职务，并按程序免去其他职务；对其违纪行为，由北湖区纪委予以立案审查；涉嫌猥亵他人违法行为，郴州市公安局北湖分局已依法受理案件。对违规参与吃请的其他公职人员，视情节依规依纪给予相应问责处理。

湖南省郴州市公安局北湖分局隔天通报称，共青团北湖区委原书记楚挺征涉嫌强制猥亵罪，目前已被公安机关刑事拘留。

湖南省郴州市北湖区委宣传部4月24日对外发布称，共青团北湖区委原书记楚挺征涉嫌强制猥亵罪，目前已被警方执行逮捕。

案发8个月后，宜章县人民法院对被告人楚挺征犯强奸罪一案进行昨天公开宣判，以强奸罪判处被告人楚挺征有期徒刑三年。

楚挺征的家人在回应媒体时表示，“已看到法院判决，但对此判决的结果不服，肯定会上诉。”其家人还说，这个案件被舆论绑架了，事实的真相并非如此。