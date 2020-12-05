华晨集团原董事长祁玉民被查

辽宁省纪委监委发布消息称，中国汽车制造商华晨汽车集团控股有限公司原党委书记、董事长祁玉民涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

根据《新京报》报道，据官方简历，生于1959年的祁玉民，1982年从陕西机械学院毕业后进入大连重型机器厂工作，历任经济计划处副处长、处长等职，1995年任大重集团公司副总经理，1998年任大重集团公司总经理。

2000年，祁玉民出任大连重工集团有限责任公司董事长、总经理，次年任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理。2004年，祁玉民任大连市副市长。

2005年12月底，祁玉民调任至华晨集团出任党委书记、董事长。据悉，当时的华晨集团还处于仰融事件的余震中，中层流失经销商逃离，亏损严重。

公开数据显示，彼时华晨集团累计亏损近80亿元（人民币，下同，16.35亿新元），供应商欠款10亿。祁玉民上任后用数天的时间拿到银行7亿元贷款，与此同时清理仰融事件“余震”。

2019年4月1日，祁玉民正式宣告从华晨集团退休。

祁玉民最后一次露面还是2019年的3月28日。当时，其以华晨集团董事长身份，为宝马集团授权华晨集团所属绵阳新晨动力机械有限公司王子发动机高功率版的量产仪式站台。

祁玉民再度被提及是在今年8月29日，因申华控股、控股股东华晨汽车集团控股有限公司及有关责任人，存在大额关联资金往来未履行决策程序和信息披露义务、控股股东非经营性资金占用的违规行为，祁玉民等被上交所通报批评。

华晨集团上月20日进入破产重整程序，中国证券监督管理委员会随后宣布，他们就华晨债券违约展开检查，并决定对公司涉嫌信息披露违法违规立案调查。

